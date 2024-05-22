"لست بخير أنا بين الأشجار".. تفاصيل المكالمة الأخيرة قبل تحطم مروحية الرئيس الإيراني

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لا يزال ملف وقضية تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تسببت في وفاته مع طاقمه المرافق له بما فيهم وزير الخارجية أمير عبد اللهيان يحمل الكثير من المفاجآت.



المكالمة الأخيرة للرئيس الإيراني:

وكشفت معلومات جديدة سيناريو الاتصال الأخير بين مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومكتبه.وكان رئيس مكتب الرئاسة في إيران غلام حسین إسماعیلي، قد صرح في حدیث مع التلفزیون الإیراني، أنه بعد مراسم تدشين سد قلعة قيز الحدودي المشترك مع أذربيجان، تم التوجه إلى مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران في طقس صاف.وأوضح إسماعيلي أنه في منتصف الطريق واجهوا رقعة سحاب، فأعطى قائد المروحية التي كانت تقل رئيسي الأمر بزيادة الارتفاع، لتختفي المروحية بعدها.وأضاف أنه منذ لحظة الإعلان عن انقطاع الاتصال اللاسلكي، تم إجراء اتصالات هاتفية مع کل من الحرس الشخصي لرئيسي، ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز ومحافظ تبریز، لكن دون تلقي ردود من قبلهم.كما نوه أن أفراد طاقم الرحلة قالوا أيضا إنهم أجروا اتصالا على الهاتف المحمول للطيار الكابتن مصطفوي، لكن أجاب آية الله آل هاشم قائلا:"إنني لست بخير وقد سقطنا في الوادي".وتابع إسماعيلي قائلا: "ثم اتصلت بآل هاشم مرة ثانية وسألته أين أنتم؟ليرد بالقول: لا أعرف.. أنا بین الأشجار، فسألته كيف حال الباقين؟ هل تراهم؟فقال: إنني لا أرى أحدا وأنا وحدي ولا أعلم ما حدث ولا يوجد أحد حولي".ويواصل إسماعيلي في حديثه عن المكالمة الأخيرة أنه اتضح لنا على الفور بأن مروحية رئيسي تعرضت لحادث، وحددنا مهمتنا بشأن الوصول بسرعة إلى موقع الحادث.