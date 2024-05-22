جريمة بشعة بدولة أوروبية.. القبض على أبوين بعد وفاة طفلهما جوعًا

القبض على الأبوين



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يقتل زوجته



اختفاء الزوجة



فتحت السلطات النمساوية تحقيقا في جريمة قتل بشأن أبوين توفى صغيرهما ذو الـ3 أعوام من الجوع.وقالت الشرطة في ولاية تيرول، بغرب البلاد، اليوم الأربعاء، إنه تم إخطار خدمات الطوارئ بوفاة الطفل في حي كوفشتاين قرب الحدود مع ألمانيا، أمس الأول الاثنين.وقالت الشرطة: "بحسب نتائج التشريح الأولية، توفي الطفل بسبب سوء التغذية الحاد."وتم القبض على الأبوين، وهما نمساويان، وإيداع أطفالهما الثلاثة الآخرين، الذين تتراوح أعمارهم بين عام وستة أعوام في دار لرعاية أطفال.وفي واقعة أخرى، حُكم على رجل من بريسكوت بولاية أريزونا الأمريكية، بالسجن مدى الحياة بعد اعترافه بقتل زوجته بدفنها حية في عام 2017.وقال دينيس ماكجرين، المدعي العام لمقاطعة يافاباي، إن ديفيد مايكل باجنيانو البالغ من العمر 62 عامًا حُكم عليه بقضاء بقية حياته في السجن بتهمة قتل زوجته ساندرا باجنيانو البالغة من العمر 39 عامًا، والتي دُفنت حية في مقبرة محفورة يدويًا بالقرب من منزلهما.وأضاف: "لقد طالب مكتبي بعقوبة الإعدام في هذه القضية بسبب الظروف المروعة التي أحاطت باختطاف وقتل أم شابة"، وفق شبكة "فوكس نيوز ديجيتال".وقالت السلطات إن ساندرا باجنيانو اختفت أثناء طلاقها من زوجها في مايو 2017.وكان الزوجان المنفصلان يعيشان في المنزل نفسه مع ابنتيهما الصغيرتين.وبدأ مكتب عمدة مقاطعة يافاباي التحقيق في ملابسات الاختفاء المشبوه، مما أدى إلى مطاردة واسعة النطاق.وعثر على جثة ساندرا باجنيانو مقيدة ومكممة بشريط التغليف في قبر محفور يدويًا في منطقة نائية بالقرب من بريسكوت. وبحسب الطبيب الشرعي فقد دُفنت حية.وقال ماكجرين: "كشفت الأدلة أنها كافحت بقوة أثناء وجودها في القبر، ومن المرجح أنها ظلت واعية لمدة تصل إلى خمس دقائق بعد دفنها".وأظهرت التحقيقات من خلال تتبع بيانات هاتف ديفيد باجنيانو، أنه كان بالقرب من موقع القبر، حيث تم العثور على زوجته قبل أيام قليلة من وفاتها، وكذلك في الليلة التي اختفت فيها.