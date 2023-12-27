عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية

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ضربت العديد من العواصف الشتوية معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة، بداية من أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، مع توقعات بتحسن الطقس. اضافة اعلان





العواصف الثلجية تلغي الرحلات الجوية



توقعات بتحسن الظروف المناخية



تأخير الرحلات الجوية وإغلاق الطرق



العاصفة الثلجية



حوادث مميتة



وتنوعت العواصف من عاصفة ثلجية في داكوتا الشمالية أدت إلى إغلاق النوافذ، إلى عاصفة ثلجية في كولورادو تسببت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات في المطارات.وقال ديفيد روث، الخبير بمركز توقعات الطقس، إنه: "من المفترض أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقط ثلوج كثيفة في السهول ببطء اليوم، لكنها ستكون بطيئة للغاية.وحتى عندما ينتهي تساقط الثلوج، من المفترض أن تحافظ الرياح العاتية على مدى الرؤية بالقرب من الصفر - الأجواء العاصفة- في وقت لا بأس به من اليوم".وفي مطار دنفر الدولي، كانت هناك 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفقا لموقع التتبع فلايت أوير.وتسببت ظروف العاصفة الثلجية على الطريق السريع 70، الممتد من دنفر إلى كانساس، إلى إغلاقه في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، لكنه أعيد فتحه في وقت لاحق من الصباح.وأضحت التحذيرات من العاصفة الثلجية سارية المفعول منتصف الثلاثاء في الأجزاء الغربية من ساوث داكوتا ونبراسكا وكانساس، إلى جانب الأجزاء الشرقية من كولورادو ووايومنغ.وظلت التحذيرات من العواصف الجليدية وتحذيرات الطقس الشتوي سارية في داكوتا الجنوبية وداكوتا الشمالية وشمال غرب مينيسوتا.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، فإن العاصفة الثلجية تحدث عندما تتجاوز سرعة الرياح 56 كيلومترًا في الساعة، مع تساقط ثلوج بكميات كثيفة، وتراجع مستوى الرؤية إلى 0.4 كيلومتر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.ولقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في كانساي، عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على الثلوج واصطدم وجها لوجه بسيارة رياضية على بعد 8 كيلومترات من غرب مدينة لارنيد، حسبما ذكرت دورية الولاية.وتم تحديد هوية المرأة التي لقيت مصرعها في التصادم وهي إيفلين ريس تبلغ من العمر 86 عامًا وتقيم في ويتشيتا.