هل تتذكرون "سفاح الإسماعيلية"؟ .. حكم جديد وضع نهاية فاصلة الجريمة التي هزّت مصر

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أسدلت محكمة النقض المصرية الأربعاء الستار على قضية أحد الجناة في مصر، والذي شغلت قصته الرأي العام واشتهر بـ "سفاح الإسماعيلية".



حكم النقض المصرية على سفاح الإسماعيلية:

حقيقة مرضه النفسي:

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت أمس الأربعاء ،حكم بإنهاء حياة سفاح الإسماعيلية.وقررت المحكمة رفض الطعن المقدم من دفاع المتهم "عبد الرحمن نظمي" وشهرته عبد الرحمن دبور، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسماعيلية" والذي صدر ضده حكم بإنهاء حياته شنقاً من محكمة جنايات ثاني الإسماعيلية.أصل الواقعة:وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر من العام 2021، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل أحد أصدقائه ، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، حيث نحر رقبته وفصلها عن جسده، وتجول بها في شارع طنطا بالمدينة.واعترف المتهم حينها أمام النيابة العامة، أنه كان يعمل مع شقيق للمجني عليه ،ويدعى "حسن" في محل أثاث قبل دخوله مصحة للعلاج من الإدمان.كما زعم أنه عقب تعافيه وخروجه، اكتشف قيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته، فقرر أن ينتقم لشرفه أمام الجميع.أيضا كشف تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيا أو عقليا.وأوضح أن المتهم لم يفقد الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام.