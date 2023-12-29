الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟

الحرب مع روسيا
الحرب مع روسيا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قال القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، إن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.اضافة اعلان

الحرب مع روسيا


وتفصيلا، نقلت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية عن القائد العسكري قوله: "على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا. ومن أجل التعامل مع مثل هذا النزاع من الضروري أن يكون هناك مزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين حتى يكون قادرا على استمرار أداء مهامه".

يشار إلى أن  رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في ختامه عن قرار هولندا إعداد الطائرات الـ 18 الأولى من طراز "إف 16" لإرسالها إلى أوكرانيا.

وكان السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولغين قد حذر من أن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا "ستطيل أمد النزاع".

مقاتلات أمريكية الصنع


في سياق آخر، أعلنت الحكومة الهولندية أنّها ستسلّم "أول" 18 مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، دون تحديد موعد تسليم هذه الطائرات التي تنتظرها كييف.

ويأتي هذا الإعلان عن التسليم في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا متزايدة من الجيش الروسي على الجبهة.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان إنّ "هولندا ستزوّد أوكرانيا بـ18 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 على الأقل".

وبدعم من الولايات المتحدة، أضفت الدنمارك وهولندا طابعاً رسميا في أغسطس الماضي على التزامهما توفير حوالى 61 طائرة مقاتلة بمجرّد تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقالت الحكومة الهولندية إنّ "بعض الطائرات يتطلّب صيانة كبيرة". كذلك، يجب استيفاء معايير أخرى قبل تسليم الطائرات لكييف.

اقرأ أيضا

راكب تسلل لمخزن عجلات طائرة بمطار باريس.. ومفاجأة بشأن ما حدث له

زلزال جديد في تركيا.. التفاصيل

دولة خليجية ترصد المتحور الجديد "JN.1" وبيان حكومي مهم

"حميدتي" فاجأ الجميع بلقائه رئيس هذه الدولة

استيقظ مذعوراً من "كابوس".. جندي صهيوني يطلق النار على رفاقه بعد عودته من غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

بوتين 1:36 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

صحيفة أمريكية تكشف صفقة خطيرة بشأن أوكرانيا.. هل انتصر بوتين؟

رئيس أوكرانيا 10:08 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بايدن والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

65835dff4c59b74580000da1 2:01 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

مسؤول مجري يصدم أوكرانيا بشأن الانضمام الأوروبي: يدمرون اقتصادنا

روسيا وأوكرانيا 9:25 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تسريب وثائق سرية واستياء مسؤولين أمريكيين .. ماذا يحدث؟

اقرأ أيضا

رئيس أوكرانيا
10:08 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بايدن والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

السودان
8:23 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

كارثة جديدة في السودان.. وباء يهدد حياة الملايين من السكان

اشتباكات السودان
6:53 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

دولة عربية تطالب رعاياها بمغادرة السودان على وجه السرعة

حريق
6:53 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

مصرع 24 شخصًا وإصابة 445 في انفجار بمستودع وقود بهذه الدولة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
2:09 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

"الحقيل" يثمن دور "الوطنية للإسكان" في تعزيز المعروض العقاري بنحو ٣٠٠ ألف وحدة سكنية

أبشر
2:00 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم شكوى نصب واحتيال إلكتروني عبر منصة أبشر 1445

الضمان الاجتماعي المطور
1:02 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. الضمان الاجتماعي .. طريقة إثبات السكن عبر منصة الدعم 1445

مواقيت الصلاة
12:44 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الجمعة 16 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

وزارة الداخلية
12:00 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. "خنقه بقطعة قماش".. تنفيذ حكم الشرع في وافد أنهى حياة مواطن بالشرقية

حساب المواطن
11:51 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

توجيه مهم من حساب المواطن بشأن "كفالة الأيتام"