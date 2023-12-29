تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟

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قال القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، إن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين. اضافة اعلان





الحرب مع روسيا



مقاتلات أمريكية الصنع



وتفصيلا، نقلت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية عن القائد العسكري قوله: "على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا. ومن أجل التعامل مع مثل هذا النزاع من الضروري أن يكون هناك مزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين حتى يكون قادرا على استمرار أداء مهامه".يشار إلى أن رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في ختامه عن قرار هولندا إعداد الطائرات الـ 18 الأولى من طراز "إف 16" لإرسالها إلى أوكرانيا.وكان السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولغين قد حذر من أن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا "ستطيل أمد النزاع".في سياق آخر، أعلنت الحكومة الهولندية أنّها ستسلّم "أول" 18 مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، دون تحديد موعد تسليم هذه الطائرات التي تنتظرها كييف.ويأتي هذا الإعلان عن التسليم في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا متزايدة من الجيش الروسي على الجبهة.بدورها، قالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان إنّ "هولندا ستزوّد أوكرانيا بـ18 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 على الأقل".وبدعم من الولايات المتحدة، أضفت الدنمارك وهولندا طابعاً رسميا في أغسطس الماضي على التزامهما توفير حوالى 61 طائرة مقاتلة بمجرّد تدريب الطيارين الأوكرانيين.وقالت الحكومة الهولندية إنّ "بعض الطائرات يتطلّب صيانة كبيرة". كذلك، يجب استيفاء معايير أخرى قبل تسليم الطائرات لكييف.