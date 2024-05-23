تصاعد حدة التوتر بين الصين وتايوان.. ماذا يحدث في البحر الجنوبي؟

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تصاعدت مجددًا حدة التوتر بين الصين وتايوان، بعد مناورات عسكرية ضخمة أجرتها بكين في محيط الجزيرة.

وعلى إثر التوتر في بحر الصين الجنوبي، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية نشر قواتها واتخاذ إجراءات عملية لحماية الحرية والديمقراطية.

وردًا على التدريبات العسكرية الصينية، أكد خفر السواحل التايواني أنه سيدافع عن سيادة بلاده ضد أي تهديدات صينية.

وأكدت تايوان إدانتها للتدريبات العسكرية الصينية على مقربة من حدودها، معتبرة ذلك بمثابة استفزازات غير عقلانية.





الصين: مناوراتها العسكرية عقوبة قوية



دوريات مشتركة للاستعداد القتالي البحري والجوي



فيما اعتبرت الصين، أن المناورات العسكرية التي تجريها قرب تايوان بمثابة "عقوبة قوية" على ما وصفته بـ "الأعمال الانفصالية"، وذلك بعد 3 أيام من أداء لاي تشينج-تي، اليمين رئيسًا جديدًا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.وحسب وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، فقد أوضح الجيش الصيني أن المناورات المشتركة تمثل عقوبة قوية على الأعمال الانفصالية للقوى الاستقلالية في تايوان، وتحذيرًا شديد اللهجة ضد تدخل واستفزازات قوى خارجية.وبين أن التدريبات تُركز على دوريات مشتركة للاستعداد القتالي البحري والجوي، وضربات دقيقة على أهداف رئيسة، وعمليات متكاملة داخل وخارج سلسلة الجزر لاختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة للقوات.وفي أغسطس 2022، أطلقت الصين مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان مباشرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، التي أدانتها بكين كثيرًا، واستمرت هذه السلسلة من التدريبات، التي لم يسبق لها مثيل، لمدة 4 أيام، تلتها عدة أيام من التدريبات الإضافية.