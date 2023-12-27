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إسقاط 12 مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

سفن أمريكية
سفينة أمريكية
أ أ
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أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.

إسقاط مسيرات وصواريخ باليستيةاضافة اعلان


وأوضح بيان لـ "سينتكوم"، أن القوات الأمريكية، بما فيها سفينة USS Laboon ومقاتلات F/A-18 Super Hornet، أسقطت 12 طائرة مسيرة هجومية و3 صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين مجنحين في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وتابع البيان أن الحوثيين أطلقوها في غضون 10 ساعات، ابتداء من الساعة 6:30 يوم 26 ديسمبر.

لا خسائر مادية أو بشرية


وأشارت "سينتكوم" إلى أن السفن في المنطقة لم تتضرر. كما لم يذكر أي شيء عن خسائر بشرية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين.

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