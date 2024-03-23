32 ألف شهيد.. الاحتلال يُحوّل مركز الأمير نايف داخل مستشفى الشفاء لمعتقل

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تعتقل 250 من الكوادر الطبية والمرضى داخل مركز الأمير نايف الطبي بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، وحوّلته إلى معتقل.





الاحتلال يحول مركز الأمير نايف داخل مستشفى الشفاء لمعتقل



ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.070



عبور 37 مصابًا و82 مرافقًا فلسطينيًا ميناء رفح



إدخال 227 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة



الأمم المتحدة تطالب الاحتلال باحترام القانون الدولي



وأوضحت أن الاحتلال أحرق قسم الشرايين في المستشفى بعد قصفه بعدة صواريخ، أمس الجمعة، بعد أن دمر منذ حصاره المستمر للمستشفى لليوم السادس على التوالي معظم الأقسام العلاجية داخل مستشفى الشفاء، الذي قتل واعتقل الاحتلال بداخله مئات الفلسطينيين.كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 168 على التوالي إلى 32.070 شهيداً، والجرحى إلى نحو 74.298 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 82 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.فيما عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 37 مصابًا و82 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.وأشار مصدر مصري مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أمباء الشرق الأوسط، إلى عبور 300 شخص من حملة الإقامات و204 من حملة الجوازات الأجنبية و93 من حملة الجوازات المصرية، إلى جانب 80 طالبًا فلسطينيًا.وأفاد المصدر بأنه تم إدخال 227 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة منها 171 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة و56 شاحنة من معبر رفح البري.من جهته، نقل نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العملية العسكرية في مستشفى الشفاء وما حوله في مدينة غزة مستمرة لليوم الرابع على التوالي، فيما جدّد المكتب التذكير بوجوب احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات.وقال المكتب إنه مع دخول الأعمال العدائية شهرها السادس الآن، واقتراب غزة من المجاعة أكثر من أي وقت مضى، يجب على الاحتلال، الوقف الفوري للأعمال العدائية، ومنح منظمات الإغاثة إمكانية الوصول الآمن والمستدام وغير المشروط إلى المحتاجين.