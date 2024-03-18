أكثر من 30 ألف شهيد.. الضحايا بالعشرات جراء اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة

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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، باستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.





الضحايا بالعشرات جراء اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة



ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لأكثر من 30.000



وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع في غزة



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف طائرات الاحتلال خلال اقتحام مستشفى الشفاء عدة أقسام علاجية مما أدى لتدميرها، ترافق القصف الجوي والمدفعي لمستشفى الشفاء مع إجبار الاحتلال مئات العائلات على النزوح من منطقة حي الرمال بمدينة غزة.من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن حرائق نشبت على بوابة مجمع الشفاء الطبي نتيجة القصف مما أدى لوقوع شهداء وجرحى بين المرضى والنساء والأطفال والنازحين بالمستشفى كما انقطعت الاتصالات بعد عملية الاقتحام بالمستشفى، مع عدم القدرة على انقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ من قبل دبابات الاحتلال في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية.وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية كافة المؤسسات الأممية بإيقاف هذا العدوان على مستشفى الشفاء فورًا، والذي يستهدف المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 164 على التوالي إلى 31.726 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 73.792 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 81 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 116 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.يأتي هذا في وقت بحث فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير رسمي في بروكسل، برئاسة الممثل الأعلى جوزيب بوريل، عددًا من القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها تطورات الموقف في غزة.وأجرى الوزراء تبادلاً لوجهات النظر، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر الفيديو، حول الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة عن أوكرانيا، إضافة إلى مواضيع عن النهج تجاه الصين ومنطقة المحيط الهادئ والهندي.وناقش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الوضع في الشرق الأوسط، قبل انعقاد قمة المجلس الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تركز القمة على تبادل وجهات النظر على الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة وسبل زيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دور الأونروا.