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الأطفال يتساقطون.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 31.112 شهيدًا

شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ
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 ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 157 على التوالي إلى 31.112 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 72.760 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

استشهاد 67 فلسطينيًا خلال الساعات 24 الماضية

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 67 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 106 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.
وأكدت ارتفاع عدد ضحايا الجوع والجفاف إلى 25 مع استمرار القصف والحصار خاصة لشمال قطاع غزة.

ارتفاع عدد وفيات الجفاف في صفوف الأطفال

في الوقت نفسه، أعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة اليوم، عن وفاة ثلاثة أطفال داخل المستشفى بسبب الجفاف وسوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في صفوف الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف إلى ٢١ طفلًا.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من خطورة الوضع الصحي للأطفال بسبب سوء التغذية نتيجة الحصار، محذرة من حدوث المزيد من الوفيات في صفوف الأطفال والنازحين نتيجة سوء التغذية.

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