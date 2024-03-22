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غزة الآن.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على جنوب القطاع

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شهداء غزة
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استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في سلسلة غارات استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد العديد من الفلسطينيين في غارات عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

 استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على جنوب القطاع

وأضافت أن الغارات الجوية استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال تفجير مربعات سكنية كاملة في مناطق الزنة وبني سهيلا والقرارة ومعن بمدينة خان يونس.
 وتشير إحصائيات فلسطينية أولية، أن الاحتلال دمر آلاف المنازل في مدينة خان يونس، وأن أكثر من نصف سكان المدينة باتوا بدون مأوى بعد أن دمر الاحتلال منازلهم.

استشهاد شاب فلسطيني في مدينة أريحا

كما استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا وسط إطلاق نار كثيف، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني، ترافق ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في المخيم.

وفاة ثلاثة مرضى في مستشفى الشفاء المحاصر

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، وفاة ثلاثة مرضى داخل مستشفى الشفاء بغزة، والمحاصر من الاحتلال لليوم السادس على التوالي، بسبب منع الاحتلال علاجهم ونفاذ الأدوية والأكسجين.
 وأشارت إلى أن عدد المرضى الذين توفوا في الحصار المستمر على مستشفى الشفاء ارتفع إلى ١٦ مريضًا، محذرة من وفاة المئات من المرضى والجرحى في ظل قطع الاحتلال كل الطرق المؤدية إلى مستشفى الشفاء، ونفاذ الأدوية بداخله.

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