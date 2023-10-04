20 قتيلا في سقوط حافلة بالبندقية بإيطاليا

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سقطت حافلة مساء الثلاثاء من فوق جسر بالبندقية في إيطاليا عن "20 قتيلا على الأقل بينهم طفلان"، وفق ما أفاد متحدث باسم البلدية وكالة فرانس برس.





أجهزة الإطفاء: اضافة اعلان







كوارث طبيعية:

الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات



وبحسب أجهزة الإطفاء، "اشتعلت النيران" في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.ويظهر الفيديو العديد من الأشخاص يصرخون بينما تسقط الحافلة من الجسر ويلقى جميع من على متنها مصرعهم.وتعرضت إيطاليا للعديد من الكوارث الطبيعية على رأسها الزلازل والأعاصير.وضرب البلاد مؤخرا زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال إيطاليا .وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 03.10 بالتوقيت العالمي.وأوضحت أن الزلزال وقع على بعد 5.9 كلم شمال غرب بلدة مارادي في منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 آلاف شخص، وبعمق عشرة كيلومترات.وبينت السلطات أنه لم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.