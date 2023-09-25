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وفاة أخطر رجل في العالم.. 10 معلومات عن زعيم المافيا الإيطالية

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زعم المافيا الإيطالية
أ أ
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بعد رحلة هروب استمرت 30 عامًا، وصفحة سوداء مليئة بالأعمال الإجرامية، توفي، اليوم الاثنين، زعيم المافيا الإيطالية، ميسينا دينارو عن عمر 61 عامًا.اضافة اعلان

السرطان يهزم زعيم المافيا الإيطالية

 وعند القبض عليه يناير الماضي، كان ميسينا دينارو يعاني من مرض السرطان، وتم نقله مؤخرًا للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسجن شديد الحراسة وسط البلاد.

 10 معلومات عن زعيم المافيا الإيطالية

1 - ساعد ميسينا دينارو في شن أعمال إرهابية على الدولة الإيطالية.

2 - على مر السنين حُكم عليه بستة أحكام منفصلة بالسجن مدى الحياة.
3 - لن تنسى إيطاليا دوره في مقتل القاضي المناهض للمافيا، جيوفاني فالكوني، في عام 1992.

4 - متهم بالتفجيرات القاتلة في روما وفلورنسا وميلانو في عام 1993.
5 - كان ميسينا دينارو تلميذًا مخلصًا للزعيم الأعلى سلفاتوري "الوحش" رينا، الذي قاد عشيرة كورليونيسي التي تم تخليدها في أفلام العراب، والذي توفي بسجنه قبل 6 أعوام.
6 - اتخذ ميسينا دينارو من مقاطعة تراباني غرب صقلية، مقرًا له.

7 - امتد نفوذه حتى العاصمة باليرمو بحلول وقت اعتقاله في 16 يناير 2023.
8 - كان ميسينا دينارو هاربًا منذ عام 1993.

9 - ألقت الشرطة القبض عليه أثناء زيارة لعيادة صحية لعلاج السرطان في باليرمو.
10 - بقي ميسينا دينارو لسنوات شخصية بارزة في مافيا كوزا نوسترا الإجرامية التي تمحورت حولها أحداث أجزاء فيلم "العراب" الشهير "ذا غادفاذر".

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