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مصرع طفلة إثر تحطم طائرة عسكرية إيطالية في تورينو (فيديو)

تحطم طائرة
تحطم طائرة
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية أثناء الاستعداد لرحلات تجريبية في قاعدة عسكرية بمدينة تورينو.
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اصطدمت بسيارة

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن الطائرة تحطمت أثناء سقوطها، واصطدمت بسيارة كانت تستقلها عائلة مكونة من أربعة أفراد، ما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات متأثرة بحروق، كما أصيب شقيقها البالغ من العمر تسع سنوات وتم نقله ووالديه إلى المستشفى.

وتظهر اللقطات أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة التي كانت تفقد ارتفاعها بسرعة، وفتح مظلته على ارتفاع منخفض، وتم نقله إلى المستشفى، وبحسب الصحيفة، لم يعرف أي شيء عن حالة الطيار حتى الآن.

كما أشارت "لا ريبوبليكا"، إلى ان الحادث وقع خلال رحلة تدريبية قبل عرض جوي مقرر إجراؤه يوم غد الأحد.
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