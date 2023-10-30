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1950 مفقودًا.. ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8306 شهداء

قصف غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي إلى 8306 شهداء، 70 % منهم أطفال ونساء.اضافة اعلان

1950 مفقودًا تحت ركام المنازل

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك بلاغات بوجود نحو 1950 مفقودًا تحت ركام المنازل المدمرة وبات من الصعب انتشالهم في ظل نفاذ الوقود.
وأشارت إلى أن 25 مستشفى في القطاع بات خارج الخدمة؛ نظرًا لنفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مما أوقع المستشفيات في كارثة صحية، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال ألحقت دمارًا كاملًا بعدة مستشفيات ومرافق صحية.

عشرات الشهداء والجرحى معظمهم أطفال

كم استشهد عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال،على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.
 وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بوصول نحو 23 شهيداً إلى المستشفيات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.

 وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في منطقة الزوايدة، مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، مما أدى لارتقاء امرأة وجميع أبنائها.

 واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

اعتقال 58 فلسطينيًا في الضفة الغربية

من جانبه وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 58 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

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