الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف العدوان ودخول المساعدات

دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح 5
معبر رقح
أ أ
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال فورًا، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وإعلاء شأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.اضافة اعلان

تصعيد خطير باستخدام الطائرات الحربية

 وقالت في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرّض له مخيم جنين فجر اليوم، وعدّته تصعيدًا خطيرًا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

 وحمّلت الخارجيةُ الحكومةَ الاحتلال المسؤوليةَ الكاملةَ والمباشرةَ عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة.

 كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار ضد غزة وأهلها، وعدّت ردودَ فعله ضعيفةً وانتقائيةً ومنحازةً لا ترتقي لمستوى حجم ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية.

استشهاد 248 فلسطينياً في غزة

يأتي هذا في وقت استشهد فيه 248 فلسطينياً، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

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