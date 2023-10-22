فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف العدوان ودخول المساعدات

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال فورًا، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وإعلاء شأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. اضافة اعلان





تصعيد خطير باستخدام الطائرات الحربية



جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية



استشهاد 248 فلسطينياً في غزة



وقالت في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرّض له مخيم جنين فجر اليوم، وعدّته تصعيدًا خطيرًا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.وحمّلت الخارجيةُ الحكومةَ الاحتلال المسؤوليةَ الكاملةَ والمباشرةَ عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة.كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار ضد غزة وأهلها، وعدّت ردودَ فعله ضعيفةً وانتقائيةً ومنحازةً لا ترتقي لمستوى حجم ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية.يأتي هذا في وقت استشهد فيه 248 فلسطينياً، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.