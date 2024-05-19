عن تحطم طائرة "رئيسي".. وزير الداخلية الإيراني: ننتظر مزيدا من التفاصيل

أ أ

تعرضت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث أدى لصعوبة في الهبوط وإن فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.



حادث بشأن تحطم طائرة الرئيس الإيراني:

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي وفقاً لما تناقلته وكالات الأنباء العالمية إن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين محليين.وأوضح وحيدي للتلفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات تنتظر مزيداً من التفاصيل.من جهة أخرى، أكد الهلال الأحمر الإيراني أن فرق الطوارئ لايمكنها البحث بسبب الظروف الجوية فالمنطقة جبلية وصعبة، ويقوم رجال الطوارئ بعمليات البحث من جميع الاتجاهات الممكنة.