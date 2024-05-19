اشتباك عنيف بالأيدي داخل البرلمان العراقي والجيش يتدخل لفضه

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شهد مجلس النواب العراقي مساء أمس السبت، اشتباكات عنيفة بالأيدي بين عدد من النواب، الأمر الذي دفع عناصر الجيش للتدخل لفض المشاجرة.

ورفع المجلس جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد بعد اشتباك عدد من النواب بالأيدي والاخفاق في اختيار رئيس جديد، حيث تنافس فيها 3 مرشحين.



إخفاق في اختيار رئيس المجلس:



311 نائباً أدلوا بأصواتهم:

