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اشتباك عنيف بالأيدي داخل البرلمان العراقي والجيش يتدخل لفضه

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اشتباك
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شهد مجلس النواب العراقي مساء أمس السبت، اشتباكات عنيفة بالأيدي بين عدد من النواب، الأمر الذي دفع عناصر الجيش للتدخل لفض المشاجرة.
ورفع المجلس جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد بعد اشتباك عدد من النواب بالأيدي والاخفاق في اختيار رئيس جديد، حيث تنافس فيها 3 مرشحين.اضافة اعلان

إخفاق في اختيار رئيس المجلس:

ووفق إعلام محلي، فإن "جلسة البرلمان العراقي رفعت بعد الاخفاق في اختيار رئيس جديد وبانتظار الإعلان عن الجولة الثالثة من التصويت، شهدت الجلسة اشتباك عدد من النواب بالأيدي".
وقبل بدء عملية الانتخاب، صوت البرلمان بالموافقة على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوما أخرى تأكيدا لقرار اتخذته رئاسة المجلس، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، انتهت جولة التصويت الثانية إلى نتيجة غير حاسمة، إذ حصل النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، والنائب محمود المشهداني 137 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 13.

311 نائباً أدلوا بأصواتهم:

وأدلى 311 نائبا بأصواتهم في الجولة التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في بغداد.
وبعد الجولة الثانية، قال رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، إنه "يأذن للنواب بأخذ استراحة، وبعدها يتخذ القرار بالذهاب إلى جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى إشعار آخر"، وتابع: "ربما نرفع الجلسة".
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