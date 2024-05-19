أول مشاهد من عملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني بعد تعرضها لحادث وفقدانها

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نشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد لعملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة بعد تعرضها لحادث بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.



تضارب الأنباء حول مصير المروحية:



سوء الأحوال الجوية:



مشاهد من عملية البحث عن المروحية التي تُقل الرئيس الايراني السيد رئيسي pic.twitter.com/9af7GWy2zV May 19, 2024

وتضاربت الأنباء حول مصير المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومسؤولين آخرين.وأفادت أنباء بأنها تحطمت، فيما أكدت معلومات أخرى تعرضها لحادثة، اليوم (الأحد)، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا، في ولاية أذربيجان الشرقية.وعزت مصادر إيرانية الحادثة إلى سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن موكب الرئيس كان يتكون من 3 طائرات، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.ودفع العطل وسوء الأحوال الجوية الرئيس الإيراني إلى إكمال رحلته إلى أذربيجان الشرقية عن طريق البر. ودعت وكالة "فارس" للأنباء، الإيرانيين إلى الصلاة من أجل الرئيس رئيسي.وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن رئيسي والوفد المرافق له كانوا عائدين بعدة مروحيات، وتعرضت إحداها فقط لهبوط اضطراري، وأضاف: لانمتلك أي معلومات عن حالة الرئيس حتى الآن.وأكدت وسائل إعلام إيرانية، أن فرق الهلال الأحمر والجيش يجريان عمليات بحث واسعة النطاق عن مروحية بموكب الرئيس الإيراني.