هزّت دولة عربية.. الإطاحة بامرأة في اللحظات الأخيرة قبل تخدير طفلها وبيع أعضائه

أ أ

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من الإطاحة بامرأة رمزوا لها باسم "هـ. ث. د"، كانت على وشك تخدير طفلها البالغ من العمر ثماني سنوات.



امرأة تخدر طفلها في مصر لبيع أعضائه:

اعتراف الأم بالجريمة:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد أقدمت المرأة على فعلها غير المسبوق أخلاقيا، لأجل استخراج أحشائه وأعضائه الداخلية وبيعها لمافيا الاتجار بالأعضاء البشرية في الإنترنت المظلم.وكانت المتهمة قد تواصلت مع شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بشراء الأعضاء وطلب منها تصوير طفلها بلا ملابس فأرسلت له صور وفيديوهات ابنها وهو عارٍ تماماً حتى يتأكد أن الصغير مناسب لهذه العملية القذرة.واعترفت الأم في التحقيق أنها كانت تنوي بالفعل بيع أعضاء ابنها بسبب حاجتها للمال.وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، أن المرأة من محافظة بورسعيد في شمال شرق البلاد، قد جسدت عملية قتل طفلها بهدف بيع أعضاء جسمه من أجل الحصول على أموال من تطبيقات الإنترنت.وتبين أن الأم تقيم في منطقة مساكن فاطمة الزهراء ضمن نطاق دائرة شرطة حي الضواحي.وتمكنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد من القبض عليها، حيث تباشر الجهات الأمنية بالمحافظة تحقيقاتها مع المتهمة لمعرفة تفاصيل الجريمة.