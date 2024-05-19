7 مقابر جماعية.. 3123 مجزرة بعد مرور 220 يومًا من العدوان على غزة

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كشف تقرير مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين, عن حجم الجرائم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد مرور (220) يوما منذ العدوان على القطاع.

وسجل التقرير (3123) مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هذه الفترة، أسفرت عن السواد الأعظم من عدد الشهداء والذي بلغ 45.091 شهيدًا ومفقودًا.





7 مقابر جماعية داخل المستشفيات



الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمال قطاع غزة



ارتفاع ضحايا العدوان على النصيرات



استشهاد ٢١ فلسطينيًا وإصابة العشرات



وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المفقودين قد وصل إلى 10,000، حيث ثبت كذلك وصول 35,091 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى 78,827, فيما بلغ عدد الشهداء من الأطفال 15,103، ولقي 31 فلسطينيا حتفهم بسبب المجاعة.وأظهرت إحصاءات المدة المذكورة, أن عدد النساء اللواتي استشهدن خلال العدوان قد بلغ 9,961 امرأة، فضلاً عن سقوط 492 شهيداً من الطواقم الطبية، و 69 شهيداً من الدفاع المدني، و 143 شهيداً من الصحفيين، إلى جانب العثور على 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، ضمت 520 شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية.وبلغت نسبة الشهداء من الأطفال والنساء من مجموع ضحايا العدوان 72%، حيث تيتم 17,000 طفلاً بسبب عمليات القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال.وعلى صعيد القطاع الصحي، سجّل المرصد 11,000 مصاب يحتاجون إجراء عمليات جراحية خارج قطاع غزة، و10,000 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة ماسة للعلاج، و1,095,000 مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح، و 20,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و 60,000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، و 350,000 مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.كما سجل المرصد 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية، فضلاً عن إخراج لـ 33 مستشفى و 55 مركزًا صحيًا عن الخدمة، فيما استهدفت 160 مؤسسة صحية، و126 سيارة إسعاف.من ناحية أخرى، اعتقلت القوات 5,000 فلسطينيًا من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، مع ثبوت 20 حالة لاعتقال صحفيين.وعلى صعيد البنى التحتية، دمرت 186 مقرًا حكوميًا، و 103 مدارس وجامعات بشكل كلي، فيما دمرت 311 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و 86,000 وحدة سكنية تم إزالتها بشكل نهائي، بجانب 294,000 وحدة سكنية دمرتها إسرائيل بشكل جزئي.وفيما يتعلق بأماكن العبادة، دمرت القوات الاحتلال كليًا 247 مسجداً و 326 مسجداً بشكل جزئي، بالإضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس، فضلاً عن تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية.كما رصد هذا التقرير إسقاط قوات الاحتلال 75,000 طن متفجرات على قطاع غزة، لتقدر حجم الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة بنحو 33 مليار دولار.يأتي هذا في وقت، حاصرت فيه دبابات الاحتلال اليوم، مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومنعت وصول الجرحى والمرضى إليه.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن دبابات الاحتلال حاصرت من الجهات كافة مستشفى العودة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف في محيطه، وذلك بالتزامن مع استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مع استمرار عملية توغل دبابات الاحتلال في عمق مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين وفق المصادر الطبية الفلسطينية منذ بدء الاجتياح البري للمخيم، والمستمر لليوم الثامن على التوالي.كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى ٣١ شهيداً.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عملية انتشال الشهداء والجرحى استمرت ساعات، وقد انتشلت الطواقم الطبية ٣١ شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء من تحت ركام المنزل الذي قصفه الاحتلال في مخيم النصيرات، كما استشهد خمسة آخرون جراء قصف للاحتلال على تجمع للفلسطينيين وسط المخيم، ترافق ذلك مع انهيار للمنظومة الصحية في مستشفيات القطاع، نتيجة نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها، لمدينة الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لتدمير معظم المنازل في تلك المناطق.فيما استشهد ٢١ فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن الطواقم الطبية عملت طيلة الساعات الماضية على الرغم من عدم توفر الإمكانيات على انتشال الشهداء والجرحى، من تحت ركام منزل تعرض لقصف من الاحتلال بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ٢١ فلسطينياً وإصابة العشرات، ولايزال العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط القطاع، كما طال القصف المدفعي الأطراف الشمالية من مخيم البريج، وسط عمليات تجريف مستمرة في منطقة المغراقة وجحر الديك وسط قطاع غزة.