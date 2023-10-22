الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

آخر التطورات.. ارتفاع ضحايا القصف المتواصل على غزة والضفة (تقرير)

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم، إلى خمسة شهداء، خلال عمليات اقتحام واسعة لمدينتي جنين ونابلس، شمال الضفة الغربية.اضافة اعلان
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أربعة فلسطينيين استشهدوا، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم جنين وقباطية وطوباس، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين،.
 كما استشهد فلسطيني خامس برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أسبوعين إلى 90 شهيداً ومئات الجرحى.

 استشهاد 248 فلسطينياً في غزة

استشهد اليوم 248 فلسطينياً، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.
 وأفادت "الصحة الفلسطينية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 مجزرة، كما أصيب في تلك الغارات نحو 400 فلسطيني بجروح مختلفة، يضاف إلى ذلك أن طائرات الاحتلال استهدفت سوق النصيرات المركزي وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

الاحتلال يدمر عشرات المدراس

 في سياق متصل، وثّق تقرير فلسطيني تدمير 30 مدرسة، وإلحاق دمار جزئي في 176 مدرسة خلال عمليات القصف المستمرة على قطاع غزة.

دخول الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، دخول أربع شاحنات تحمل الامدادات الصحية للمنظمة إلى قطاع غزة بعد فتح معبر رفع.
وأوضحت المنظمة في بيان أن المساعدات تضمنت الإمدادات والأدوية ومستلزمات علاج الإصابات والصدمات تكفي لنحو 1200 شخص، و 235 حقيبة إسعاف محمولة للعلاج الفوري للمصابين.

مستلزمات صحية لـ300 ألف شخص

 وتشمل أيضاً أدوية علاج الأمراض المزمنة لـ1500 شخص، والأدوية الأساسية والمستلزمات الصحية لـ300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أنها تعمل مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان الوصول الآمن لهذه الإمدادات الحيوية إلى المستشفيات والمرافق الصحية.

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