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1400 محطة مراقبة أرضية تؤكد: أوروبا في انتظار كارثة غير مسبوقة (تفاصيل)

تلوث الهواء
تلوث الهواء
أ أ
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تواجه أوروبا أزمة صحية عامة حادة، حيث يعيش الجميع تقريبا في جميع أنحاء القارة، في مناطق ذات مستويات خطيرة من تلوث الهواء.

تلوث الهواء في أوروبا:اضافة اعلان

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية خلا تحقيق أجرته أن 98% من سكان أوروبا يعيشون في مناطق تعاني من تلوث جسيمات دقيقة شديدة الضرر.

 يأتي هذا في الوقت الذي يعيش ما يقرب من ثلثيهم في مناطق يزيد فيها تلوث الهواء عن ضعف أرقام هذه المبادئ.

1400 محطة مراقبة أرضية:

كما كشف تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام منهجية متطورة - بما في ذلك صور الأقمار الصناعية التفصيلية والقياسات من أكثر من 1400 محطة مراقبة أرضية - عن صورة قاتمة للهواء القذر.

من جهته أكد رويل فيرميولين، أستاذ علم الأوبئة البيئية بجامعة أوتريخت الذي قاد فريق الباحثين عبر القارة : "أنها أزمة صحية عامة حادة".

وتابع قائلا : "ما نراه بوضوح تام هو أن الجميع تقريبا في أوروبا يتنفسون هواء غير صحي".

الدول الأكثر تضررا:

وتعتبر مقدونيا الشمالية، من أكثر الدول تضررا في أوروبا ، حيث يعيش ما يقرب من ثلثي الأشخاص في جميع أنحاء البلاد في مناطق تزيد فيها مستويات تلوث الهواء بمقدار أربعة أضعاف عن المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

فيما  وجد أن أربع مناطق فيها منها العاصمة سكوبيي تعاني من تلوث الهواء بما يقرب من ستة أضعاف الرقم.

وشدد الخبراء أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة الآن، ويشيرون إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن تلوث الهواء يؤثر على كل عضو في الجسم تقريبا.

 كما يرتبط بمجموعة كبيرة من المشاكل الصحية من أمراض القلب والرئة إلى السرطان والسكري والاكتئاب والأمراض العقلية.

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