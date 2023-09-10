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وجدوا أنفسهم على شاطيء دولة عربية.. محتال يخدع مهاجرين أنهم في أوروبا مقابل آلاف الدولارات

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
أ أ
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تلقت قوات الأمن التونسية معلومات تفيد بوجود زورق ومجموعة أشخاص على أحد الشواطئ في مدينة الحمامات شمالي تونس.

توقيف مهاجرين على شواطيء تونس:

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وكانت قوات الأمن التونسية قد ألقت القبض على مهاجرين غير نظاميين ظنوا أنهم قد وصلوا إلى أوروبا بعدما أوهمهم المُهرِّب بذلك.

وقامت الشرطة بالقبض على 6 أشخاص بينهم امرأة، وبالتحقيق معهم اعترفوا اعتزامهم اجتياز الحدود بشكل غير نظامي للعبور إلى أوروبا.

وتابعوا: إنهم قاموا  بالتنسيق مع أحد الأشخاص، الذي بدوره قام بتسليمهم لشخص آخر.

وفي التفاصيل أيضا أنه قام بجرّ الزورق بمركب بحري ليلًا، وأعلمهم في الصباح أنهم قد وصلوا إلى إحدى الجزر الأوروبية وتركهم وغادر فجأة.

وكانت المفاجأة أنهم اكتشفوا عن طريق أحد المصيفين على الشاطئ، أنهم في شاطئ مدينة الحمامات في تونس.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن أحد المهاجرين أن المسؤول عن تهريبهم إلى أوروبا قد تقاضى عن كل شخص مبلغًا نقديًا قيمته 7 آلاف دينار تونسي  أي ما يعادل نحو 2200 دولار.

من جهتها قررت محكمة في تونس التحفظ على الأشخاص الستة، ومواصلة التحقيق في القضية للوصول إلى المهربين.

يذكر أن تونس شهدت في الفترة الأخيرة، تصاعدًا لافتًا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصًا باتجاه سواحل إيطاليا.

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