رئيس نيجيريا يستدعي جميع سفراء بلاده من العالم.. ماذا يحدث؟

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أصدر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو قرارا باستدعاء جميع سفراء بلاده من العالم.





استثناء مندوبي الأمم المتحدة



وقال أجوري نجيلالي مستشار رئيس نيجيريا الخاص، في تصريح صحفي مساء السبت، إن "الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف يستثنون من قرار الاستدعاء على خلفية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري".وأضاف نجيلالي، الذي يشغل أيضاً منصب المتحدث باسم تينوبو، إن "حكومة نيجيريا ملتزمة بضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعدا ميزة تقديم الخدمات الدولية والمحلية للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين".





مراجعة دقيقة للوضع في نيجيريا



وأشار إلى أن "القرار جاء في إطار المراجعة الدقيقة للوضع الحالي في نيجيريا، بما في ذلك القنصليات والسفارات في أنحاء العالم".وأكد المتحدث أن "القرار قابل للتطبيق بشكل فوري".