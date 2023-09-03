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بعد السويد "حارقة المصحف".. كارثة جديدة تضرب دولة أوروبية

سويسرا
سويسرا
أ أ
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تتوالى الكوارث الاقتصادية على العديد من الدول الأوربية، حيث أعرب صناع الساعات الفاخرة في سويسرا، الذين صمدوا أمام صعود الساعات الذكية والجائحة وأعلى معدلات التضخم منذ عقود، عن قلقهم بشأن تهديد جديد وهو قوة الفرنك.

الساعات الفاخرة في سويسرا:


ونقلت وسائل إعلام عن  الرؤساء التنفيذيين للعلامات التجارية للساعات، أن الأرباح الهامشية التي تم تحقيقها جراء ارتفاع الأسعار العام الماضي قد تلاشت تماماً.

وأكدوا تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى نحو 88 سنتيم سويسرياً في عام 2022.
 
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن توقيت ارتفاع العملة السويسرية أسوأ ما يكون، لأنه يأتي في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على الساعات السويسرية عقب طفرة غير مسبوقة.

ونوهت أنه مع استمرار وجود مخاطر التضخم، لا يزال من المتوقع أن يواصل البنك المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة، مما يجعل المحللين يتوقعون ارتفاع قيمة الفرنك أمام الدولار بصورة أكبر مستقبلا.

إفلاس شركات بالسويد:


وقبل أيام أعلنت 5 آلاف شركة في السويد إفلاسها،  حيث أفادت إحصاءات بأن 4.886 شركة تضم أكثر من 10.400 موظفا أعلنت إفلاسها منذ بداية 2023 وحتى نهاية يوليو الماضي.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن حالات الإفلاس  في السويد تعود لأسباب الركود وعدم قدرة الشركات الفردية على تحقيق أرباح في ظل ارتفاع كلفة التشغيل والضرائب وضعف المبيعات.

حرق الكتب الدينية في السويد:


وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قد صرح في وقت سابق أن السلطات السويدية لا تخطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك، لأن ذلك سيتطلب تعديلات على دستور البلاد.

ليس أفضل طريق:


وأوضح  كريسترسون أن "كل دولة تتعرض لتهديدات حادة تختار طريقتها الخاصة في التعامل معها. أكن احتراما كبيرا لما تفعله الدنمارك الآن، لكن القيام بنفس الشيء تماما كما هو الحال في الدنمارك، سيتطلب على الأرجح تعديلات دستورية، لذلك بالنسبة للسويد، فإن هذا ليس هو أفضل طريق".

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