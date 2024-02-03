125 قذيفة.. أمريكا تُشن ضربات ضد منشآت تابعة للحرس الثوري في سوريا والعراق

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها شنت ضربات انتقامية في سوريا والعراق، ضد أهداف تابعة للحرس الثوري وفصائل مرتبطة بإيران. اضافة اعلان





ضربات ضد منشآت تابعة للحرس الثوري في سوريا



الغارات الجوية استهدفت أكثر من 85 هدفًا



الهجمات الأمريكية قتلت 13 إيرانيًا



وحسب "العر بية"، فقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغارات ستستمر، وهي عبارة عن رد على سقوط 3 جنود أمريكيين في هجوم على الحدود السورية الأردنية الأسبوع الماضي.وأوضحت أن الغارات الجوية استهدفت أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، تابعين لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وفصائل مسلحة تابعة له، رداً على تسهيل هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف.وأكدت أن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.وكشفت وسائل إعلام سورية، أن الهجمات الأمريكية قتلت 13 من الفصائل الموالية لإيران، وذلك بعد سماع بمنطقة الحدود السورية العراقية القريبة من البوكمال، واستهدف 12 موقعا في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم.وقال الجيش العراقي: إن الضربات الأمريكية تهديد بجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، منددًا ببالضربات ومؤكدا أنها انتهاك لسيادة البلاد، وتُعد خرقا للسيادة العراقية.