السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

125 قذيفة.. أمريكا تُشن ضربات ضد منشآت تابعة للحرس الثوري في سوريا والعراق

ضربات صاروخية
ضربات أمريكية على سوريا والعراق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها شنت ضربات انتقامية في سوريا والعراق، ضد أهداف تابعة للحرس الثوري وفصائل مرتبطة بإيران.اضافة اعلان

ضربات ضد منشآت تابعة للحرس الثوري في سوريا

وحسب "العر بية"، فقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغارات ستستمر، وهي عبارة عن رد على سقوط 3 جنود أمريكيين في هجوم على الحدود السورية الأردنية الأسبوع الماضي.

الغارات الجوية استهدفت أكثر من 85 هدفًا


وأوضحت أن الغارات الجوية استهدفت أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، تابعين لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وفصائل مسلحة تابعة له، رداً على تسهيل هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف.
وأكدت أن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

الهجمات الأمريكية قتلت 13 إيرانيًا

وكشفت وسائل إعلام سورية، أن الهجمات الأمريكية قتلت 13 من الفصائل الموالية لإيران، وذلك بعد سماع بمنطقة الحدود السورية العراقية القريبة من البوكمال، واستهدف 12 موقعا في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم.
وقال الجيش العراقي: إن الضربات الأمريكية تهديد بجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، منددًا ببالضربات ومؤكدا أنها انتهاك لسيادة البلاد، وتُعد خرقا للسيادة العراقية.

اقرأ أيضا

"الصحة العالمية": مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 100 ألف من سكان غزة

كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز جديدة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 200 في انفجار خزانات غاز بكينيا (فيديو)

الإفراج عن "الحمامة الجاسوسة" في الهند!

الصين تحظر استيراد المواشي من دولة عربية بسبب مرض خطير يصيب لسان الأبقار والأغنام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله 5:52 م الأربعاء، 31 يناير 2024

وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية مع نظيره الإيراني

4545ف345 10:23 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

الجيش الأمريكي يُعلن سقوط طائرة إف-16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية

وزارة الخارجية السعودية 2 5:54 م الإثنين، 29 يناير 2024

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

syria(48) 9:37 ص الإثنين، 29 يناير 2024

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي في البرج 22

اقرأ أيضا

الأونروا
6:06 م الخميس، 01 فبراير 2024

مجاعة على الأبواب في غزة.. "الأونروا": وقف العمليات الإنسانية نهاية فبراير

تنزيل
3:00 م الخميس، 01 فبراير 2024

هيئة بحرية بريطانية: انفجار على مسافة بعيدة من سفينة غربي الحديدة باليمن

عبد الفتاح البرهان
5:10 ص الخميس، 01 فبراير 2024

البرهان: لا عملية سياسية في السودان قبل إنهاء "تمرد الدعم السريع"

الأونروا
9:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الأمم المتحدة: الأونروا تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
1:56 ص السبت، 03 فبراير 2024

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وعقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

ضباب
12:09 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

57567
12:05 ص السبت، 03 فبراير 2024

السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

زيوت نباتية
11:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف مفاجأة عن الزيوت المستخدمة بالمملكة

وزارة التعليم - صورة رسمية
10:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

الراتب
9:01 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال