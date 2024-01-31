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الجيش الأمريكي يُعلن سقوط طائرة إف-16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية

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سقوط طائرة أمريكية
أ أ
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أعلن الجيش الأمريكي، أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز (إف-16) سقطت اليوم قبالة سواحل كوريا الجنوبية.

سقوط طائرة إف-16 قبالة سواحل كوريا الجنوبيةاضافة اعلان

وأوضح الجيش الأمريكي في بيان له، أن طائرة من طراز (إف-16) فايتينج فالكون من الجناح المقاتل الثامن تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق البحر.

نجاة قائد الطائرة بعد أن تمكن من القفز منها

وأضاف أن الطائرة سقطت في المياه قبالة السواحل الغربية لكوريا الجنوبية، ونجاة قائد الطائرة بعد أن تمكن من القفز منها.
وأكد أن الطيار تمكن من القفز بسلام وتم انتشاله ونقله إلى منشأة طبية لتقييم وضعه الصحي.
وبين أنه لن يتم الكشف عن معلومات تتعلق بتحطم الطائرة حتى الانتهاء من التحقيقات.

ثالث حادث تحطم لطائرة أمريكية

ومنذ مايو 2023، يعتبر هذا ثالث حادث تحطم لطائرة أمريكية من طراز إف-16 في كوريا الجنوبية.

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