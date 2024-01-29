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وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

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الخارجية
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة وتنديدها بأشد العبارات , الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، الذي أدّى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين.اضافة اعلان

دعم المملكة للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب 

وتجدّد الوزارة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

وفي وقت سابق، كشفت القيادة المركزية الأمريكية أن عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية في الأردن ارتفع إلى 34 قتيلًا ومصابًا.

تفاصيل الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي في البرج 22

وأوضحت في بيبان لها اليوم، أن القاعدة المستهدفة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.

وأضافت أن الهجوم استهدف قاعدة لوجستية في البرج 22 تابعة لشبكة الدفاع الأردنية، حيث قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وزير الدفاع الأمريكي يتوعد منفذي الهجوم

من ناحيته، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين في الشرق الأوسط، وسترد على هذه الإجراءات في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".

كما أدانت المملكة الأردنية، الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية، التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

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