القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي في البرج 22

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كشفت القيادة المركزية الأمريكية أن عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية في الأردن ارتفع إلى 34 قتيلًا ومصابًا. اضافة اعلان





تفاصيل الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي في البرج 22



وزير الدفاع الأمريكي يتوعد منفذي الهجوم



وأوضحت في بيبان لها اليوم، أن القاعدة المستهدفة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وأضافت أن الهجوم استهدف قاعدة لوجستية في البرج 22 تابعة لشبكة الدفاع الأردنية، حيث قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.من ناحيته، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين في الشرق الأوسط، وسترد على هذه الإجراءات في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".كما أدانت المملكة الأردنية، الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية، التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.