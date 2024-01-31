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وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية مع نظيره الإيراني

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان.اضافة اعلان

تطورات الأحداث الإقليمية والدولية


جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

وفي وقت سابق، رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار


وتأمل المملكة في حل كافة الخلافات بالطرق والوسائل السلمية والحوار وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار.

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