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10 هزات أرضية تضرب المغرب خلال 35 ساعة

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زلزال المغرب
أ أ
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أعلن معهد الجيوفيزياء المغربي، أن آخر هزة ارتدادية تم تسجيلها منذ نصف ساعة، مؤكدًا أن آخر هزة ارتدادية كانت بقوة 4.5 على مقياس ريختر.اضافة اعلان

أقوى الهزات الارتدادية وصلت إلى 5.9 على مقياس ريختر

وأوضح أن زلزال الحوز كان الأشد قوة منذ فترة طويلة لأنه كان سطحيًا، مبينًا أن أقوى الهزات الارتدادية وصلت إلى 5.9 على مقياس ريختر.
وبحسب سكاي نيوز، فقد ذكر مركز رصد الزلازل أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال الـ 35 ساعة الماضية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة وصباح السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميلا) جنوب مراكش.

السلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى، مؤكدة أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة في إقليم الحوز المغربي.

موجات الزلازل الارتدادية قد تستمر 40 يومًا

وأكد المرصد الزلزالي المغربي أنه سجل أكثر من 7 هزات ارتدادية منذ زلزال الأمس، مشيرًا إلى أن موجات الزلازل الارتدادية قد تستمر 40 يومًا.

العمل جاري على إيواء السكان غير القادرين

وقال وزير العدل المغربي، إن العمل جاريًا على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة.
وبين أن العمل جاريًا على التغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأن الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن عدد ضحايا الزلزال في منطقة الحوز وحدها يقارب 1000 قتيل حتى الآن.

حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت ارتفاع حصيلة الزلزال إلى أكثر من ألفي قتيل، وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز 1293 وتارودانت 452 الأكثر تضررًا جنوبي مراكش.

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