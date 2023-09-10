الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

ما احتمالية وقوع "تسونامي"‏ بعد زلزال المغرب؟ باحث جيولوجي يجيب

تسونامي بعد زلزال المغرب
احتمالية حدوث "تسونامي" بعد زلزال المغرب ضعيفة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال الباحث المغربي في الجيولوجيا، الدكتور كمال أغروض، اليوم السبت، إن ‏"الزلزال الذي وقع في المغرب لم تشهده له البلاد منذ عام 1755".اضافة اعلان
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الهزات السابقة لم تسجل نفس القوة، ومنها زلزال الحسيمة الذي وقع في العام 2004، الذي سجل 6.4 على مقياس ريختر، وزلزال أكادير الذي وقع 1960، وكان الأكثر تدميرًا إذ أودى بحياة 15 ألف شخص حينها، ونحو 6 درجات في ذلك الوقت".
ولفت إلى أن "الزلزال ناتج عن حركة الصدوع في سلسلة الأطلس الكبير، وهي صدوع حديثة الحركة، لكن لم يكن متوقعًا أن تصل إلى 7 درجات".
وأشار إلى أن "هناك هزات ارتدادية ما زالت محتملة، لكنها بدرجات أقل يمكن عدم الشعور بها".

احتمالية حدوث "تسونامي" ضعيفة

ووفق الباحث، فإن: "احتمالية حدوث "تسونامي" ضعيفة، بالنظر لكون بؤرة الزلزال في القشرة الأرضية "اليابسة"، بمدينة مراكش. موضحًا أن الزلزال التي يتبعها "تسونامي" بنسبة كبيرة يكون مركزها في البحر أو بالساحل، في حين أن مدينة مراكش بعيدة عن البحر".
وكان زلزال لشبونة هو الأقوى الذي ضرب شمال المغرب سنة 1755، إذ بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى تدمير شبه كامل لمدينة لشبونة والدار البيضاء، وقتل بين 60 ألفًا و100 ألف شخص.
وفي العام 1960 وقع زلزال أغادير، وبلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر وخلّف مقتل نحو 15 ألف شخص وجرح 12 ألفا آخرين، بينما ترك ما لا يقل عن 35 ألف شخص بلا مأوى في الشوارع حينها.
وفي العام 2004، ضرب زلزال عنيف مدينة الحسيمة شمالي المغرب، وبلغت شدته 6.3 على مقياس ريختر، وقتل ما بين 628 و631 شخصا معظمهم من سكان المناطق القروية وجرح 926 وشرد ما يصل إلى 15 ألف شخص.
وعرف المغرب الكثير من الهزات الزلزالية، منها ما وقع في سواحل المغرب عام 1719، ودمر العديد من منازل مراكش.
كما شهدت أكادير سنتي 1761 و1731 وفاس في سنوات 1522 و1624 و1755 ومراكش سنتي 1719 و1755 ومكناس سنتي 1624 و1755 وفي مليلية سنتي 1578 و1660، هزات زلزالية بدرجات متفاوتة.

حصيلة قتلى وجرحى الزلزال

وارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان "إلى حدود الساعة العاشرة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصًا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".
وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش. وأشار البيان إلى أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".
وأوضح ناصر جابور، رئيس قسم في المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، في تصريحات لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن الزلزال التي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وحدد مركزه 80 كيلومترًا جنوب غربي مدينة مراكش، شعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر.
وأضاف أن "الهزة الرئيسة تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها نحو 6 درجات"، مشيرا إلى أن "الهزات الارتدادية عموما تكون أقل قوة من الهزة الرئيسة"، وفق تصريحات للصحافة المغربية.
وحسب المسؤول، فإن "الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال".

اقرأ أيضا

زلزال المغرب
9:30 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

مطالب بتدخل عاجل.. دمار كامل لـ20 قرية بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال

5456 447
8:14 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تحرك عاجل للأمم المتحدة تجاه المغرب والسلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

زلزال المغرب 10
6:09 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

الاتحاد الإفريقي عضوًا في مجموعة العشرين
5:32 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

رسميًا.. الاتحاد الإفريقي يُصبح عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين

اقرأ أيضا

تعرّف على أسوأ الزلازل التي ضربت المنطقة العربية

الجيش السوداني: مقتل 30 عنصرًا من "الدعم السريع" غربي البلاد

حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب

الامم المتحدة: أزمة المناخ تخرج عن السيطرة

إعلان حالة الطوارئ في ليبيا.. ماذا يحدث؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزال المغرب 10 6:09 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

زلزال المغرب 4:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرّف على أسوأ الزلازل التي ضربت المنطقة العربية

زلزال المغرب 10:57 م السبت، 09 سبتمبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى و1832 مصاباً

زلزال المغرب 6:50 م السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد المغرب.. زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

اقرأ أيضا

زلزال المغرب
10:57 م السبت، 09 سبتمبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى و1832 مصاباً

زلزال المغرب
6:50 م السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد المغرب.. زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

زلزال المغرب
6:06 م السبت، 09 سبتمبر 2023

فيديو يوثق حجم الكارثة.. هذا ما حدث للمباني في زلزال المغرب

محطة زابوريجيا
5:32 م السبت، 09 سبتمبر 2023

تحذير خطير.. محطة زابوريجيا مهددة نووياً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:17 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

منصة مدرستي
9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

ولي العهد
8:30 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تفاصيل أكبر مشروع اقتصادي عابر للقارات بين المملكة وأمريكا

التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة
8:18 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

التفاصيل كاملة.. ننشر التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة

حساب المواطن
8:06 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن صرف الدعم ومصير "الإضافي"

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
7:52 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل