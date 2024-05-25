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غارات عنيفة على مدينة رفح.. أكثر من 35.800 شهيد في قطاع غزة

منازل مدمرة في قطاع غزة
منازل مدمرة في قطاع غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم 231 على التوالي إلى 35.857 شهيداً، والجرحى إلى نحو 80.293 جريحاً، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.اضافة اعلان
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، أن 57 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 93 بجروح في القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.

استشهاد 40 فلسطينياً

كما استشهد 40 فلسطينياً وأصيب العشرات، جراء قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 24 فلسطينياً في سلسلة غارات وقصف للاحتلال الصهيوني استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين وسط قطاع غزة، كما استشهد 16 فلسطينياً في غارات وقصف للاحتلال على شمال قطاع غزة.
 وبيّنت مصادر طبية فلسطينية أن 8 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف قوات الاحتلال استهدف منزلهم في شارع يافا بمدينة غزة، كما انتشلت فرق الدفاع المدني 8 شهداء من تحت ركام منزل تعرض للقصف في مخيم جباليا شمال القطاع.

استشهاد سبعة فلسطينيين

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف لقوات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تزامن القصف الجوي من طائرات الاحتلال مع مواصلة توغل دبابات الاحتلال غرب المخيم ومحاصرتها لمركز إيواء في منطقة الفالوجا وسط إطلاق نار كثيف على المتواجدين داخل المخيم.
 في سياق متصل، استشهد فلسطينيان في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف مدفعي مكثف طال كافة المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات.

غارات عنيفة على مدينة رفح

وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال الصهيوني، قد كثفت قصفها العنيف على الأحياء الوسطى والغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت محيط المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، كما شوهدت دبابات الاحتلال معززة بالجرافات تتوغل في أحياء البرازيل والسلام وسط المدينة، وتعرّض الحي السعودي غرب المدينة لسلسلة غارات استهدفت منازل سكنية.
 ورصدت مؤسسات الأمم المتحدة نزوح أكثر من 800 ألف فلسطيني عن مدينة رفح بسبب كثافة القصف الصهيوني، وباتوا يقيمون في العراء بدون خيام ومراكز إيواء، ولا يتوفر لهم الطعام والشراب، فيما ترافق العدوان المستمر على المدينة مع مواصلة الاحتلال إغلاق معبر رفح البري ومنع سفر المرضى والجرحى وإدخال الاحتياجات الإنسانية مما فاقم من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

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