1.3 مليون إصابة بالملاريا.. انهيار النظام الصحي في السودان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انهيار النظام الصحي في السودان، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث دُمرت المرافق الصحية أو نهبت.





انهيار النظام الصحي في السودان



1.3 مليون إصابة بالملاريا



وتعاني من نقص العاملين الصحيين والإمدادات واللقاحات والأدوية والمعدات، ولم يعد سوى ما بين 20% إلى 30% من المرافق الصحية عاملة عند الحد الأدنى .وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لاندماير، إن الإمدادات الطبية في السودان تغطي 25% فقط من الاحتياجات، ويتعذر الوصول إلى مستودع منظمة الصحة العالمية في ولاية الجزيرة منذ ديسمبر 2023، ولم تتلق بعض الولايات مثل دارفور الإمدادات الطبية خلال العام الماضي.وأضاف لاندماير، أن الأمراض تفشت مع وجود أكثر من 1.3 مليون إصابة بالملاريا، و11 ألف إصابة بالكوليرا، و4600 حالة حصبة، و8509 حالات حمى الضنك، مؤكدا أن جهود منظمة الصحة العالمية في الأشهر القليلة الماضية أدت إلى خفض عدد حالات الكوليرا وحمى الضنك والملاريا.