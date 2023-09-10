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تحرك عاجل للأمم المتحدة تجاه المغرب والسلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

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زلزال المغرب
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، أنه جاهز لمساعدة المغرب على التعافي من الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، وخلف دمارًا وخسائر في الأرواح والممتلكات.اضافة اعلان

السلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى، مؤكدة أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة في إقليم الحوز المغربي.

موجات الزلازل الارتدادية قد تستمر 40 يومًا

وأكد المرصد الزلزالي المغربي أنه سجل 7 هزات ارتدادية منذ زلزال الأمس، مشيرًا إلى أن موجات الزلازل الارتدادية قد تستمر 40 يومًا.
وكشف مدير المركز الوطني المغربي للجيوفيزياء، أنه تم ملاحظة هزات ارتدادية في محيط مركز الزلزال ويتم الآن مراقبة تواترها، مبينًا أن درجة  الزلزال لافتة وكبيرة وفاجأت الخبراء لأنها لم تسجل سابقًا.

العمل جارٍ على إيواء السكان غير القادرين

وقال وزير العدل المغربي، إن العمل جارٍ على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة.
وبين أن العمل جارٍ على التغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأن الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن عدد ضحايا الزلزال في منطقة الحوز وحدها يقارب 1000 قتيل حتى الآن.


حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت ارتفاع حصيلة الزلزال إلى أكثر من ألفي قتيل، وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز 1293 وتارودانت 452 الأكثر تضررًا جنوبي مراكش.

زلزال عنيف في المغرب

وبقوة 7 درجات ضرب زلزال عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش، وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

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