مطالب بتدخل عاجل.. دمار كامل لـ20 قرية بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال

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كشف
سكان قرية امزميز في إقليم الحوز المغربي، أن ما لا يقل عن 20 قرية دمرت بالكامل وبحاجة
عاجلة للتدخل.
الجثث لا تزال تحت الأنقاضونقلت
"الحدث"، عن مصدر محلي بأن بعض الجثث لا تزال تحت الأنقاض, وأن فرق
الإنقاذ لم تستطع الوصول إلى كل المناطق المتضررة.
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وبين أن هناك الكثير من الجثث في العديد من قرى الإقليم، مؤكدًا أن القرى التي دمرت يتراوح عدد سكانها بين 100 و500 نسمة.
الانهيارات
عرقلت الوصول إلى المناطق المنكوبةفيما
قال وزير العدل المغربي: إن الانهيارات عرقلت الوصول إلى المناطق المنكوبة، مع
تواصل أعمال الإنقاذ التي استمرت
طوال الليل بمناطق الزلزال في المغرب.
الجيش المغربي
أنشأ مستشفى ميدانيوأكد
الهلال الأحمر المغربي، أن الجيش المغربي أنشأ مستشفى ميداني في مناطق الزلزال،
وسط جهود كبيرة لإيصال الإغاثة إلى المناطق المنكوبة المعزولة.
وأضاف أن العمل جارٍ على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة.