الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

الزلزال يغير نظريات العلماء عن المنطقة

عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

زلزال المغرب 10
جانب من زلزال المغرب المدمر
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وصف عيد الطرزي، أستاذ علوم الزلازل والكوارث الطبيعية بالجامعة الهاشمية في الأردن، الزلزال الذي ضرب المغرب بـ "المدمر"، مؤكدًا أن قوته تعادل 25 قنبلة نووية، من ناحية كمية التفجير التي تسببها هذه القنابل.اضافة اعلان

تأثير زلزال المغرب على الدول المحيطة
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قوي جدا، وقادر على إنتاج تسارع أرضي في بؤرة الزلزال يتراوح ما بين 200 إلى 300 سم2 في الثانية، وهو قادر على تدمير المنشآت، خاصة تلك التي لم تصمم بشكل مقاوم للزلازل، ولم تكن أساسياتها مدروسة بشكل جيد من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية.
وفيما يتعلق بامتداد تأثير زلزال المغرب على الدول المحيطة، استبعد الطرزي أن يكون له أي آثار تحفيزية للفوارق النشطة في المنطقة المحيطة، خاصة في دول شمال إفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط، بحيث يحفز أو يؤدي إلى حدوث زلازل مدمرة مشابهة في المنطقة.
وأوضح أن مقياس ريختر هو مقياس ومعادلة رياضية تم تعميمها وتطويرها بعد وضعها، حيث تبدأ من درجة بقوة 1، وهي ضعيفة جدًا ولا يمكن للبشر الشعور بها، فقط الأجهزة، وتنتهي عند 9 درجات، وهي قوة كبيرة وهائلة لكنها نادرة الحدوث.

إمكانية التنبؤ بمثل هذه الزلازل
وبسؤاله عن إمكانية التنبؤ بمثل هذه الزلازل قبل وقوعها، قال إنه عادة لا يمكن التنبؤ بها، حيث هناك الكثير من الأسباب التي تجعل العلماء غير قادرين على معرفة موعد حدوث الزلازل، حيث لا يوجد الكثير من المقدمات لحدوثه، لكن في بعض الأحيان - وهي قليلة- قد يسبق الزلازل ازدياد في النشاط، ويحدث زلازل صغيرة بقوة قليلة بحدود 3 درجات أو 4، قبل الزلزال الرئيس.
وتابع عيد الطرزي: "قد يكون هناك بعض التغيرات في المجال المغناطيسي ببؤرة الزلزال والمجال الكهربائي وغيره من الطبقات الأرضية، وهي ليست دائمة، وبالتالي لا يستطيع العلماء الاعتماد عليها لمحاولة التنبؤ بالزلازل"، مشيرًا إلى عدم وجود أشياء ثابتة كمتغيرات فيزيائية بباطن الأرض يستطيع العلماء اعتمادها للتنبؤ بالزلزال بالدقة المطلوبة.

هل من المتوقع حدوث زلازل بهذه القوة في المنطقة؟
وبشأن ترشيح العلماء لهذه المنطقة لحدوث زلازل بهذه القوة، كشف الطرزي أن هذه المنطقة (يقصد المغرب) بعيدة عن حدود الصفائح، أي حد التصادم بين الصفيحة الإفريقية والأوراسية نحو 400 كيلومتر من الجنوب منها، وبالتالي كان العلماء يستبعدون حدوث زلزال بهذه القوة في هذه المنطقة.

زلزال المغرب سيغير نظريات العلماء عن المنطقة
ويعتقد أن زلزال المغرب سيغير الكثير من النظريات المتبعة عند علماء الزلازل والجيولوجيا، حيث كانت المنطقة بعيدة بمئات الكليومترات عن الحد الفاصل بين الصفائح، ولم يعتقد أنها قادرة على توليد زلزال بمثل هذه القوة.
مؤكدًا أنها ستغير بعض المفاهيم العلمية التي تتعلق بالبؤر الزلزالية والمنطقة الزلزالية وقدرة الفوارغ على توليد زلزال بهذه القوة الهائلة في هذه المنطقة.

قتلى وجرحى الزلزال
ارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان "إلى حدود الساعة العاشرة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصًا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".
وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش. وأشار البيان إلى أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".

اقرأ أيضا

الاتحاد الإفريقي عضوًا في مجموعة العشرين
5:32 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

رسميًا.. الاتحاد الإفريقي يُصبح عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين

زلزال المغرب
4:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرّف على أسوأ الزلازل التي ضربت المنطقة العربية

الجيش السوداني
4:27 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

الجيش السوداني: مقتل 30 عنصرًا من "الدعم السريع" غربي البلاد

زلزال المغرب
2:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب

اقرأ أيضا

الامم المتحدة: أزمة المناخ تخرج عن السيطرة

إعلان حالة الطوارئ في ليبيا.. ماذا يحدث؟

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى و1832 مصاباً

بعد المغرب.. زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

فيديو يوثق حجم الكارثة.. هذا ما حدث للمباني في زلزال المغرب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزال المغرب 4:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرّف على أسوأ الزلازل التي ضربت المنطقة العربية

زلزال المغرب 2:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب

زلزال المغرب 10:57 م السبت، 09 سبتمبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى و1832 مصاباً

زلزال المغرب 6:50 م السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد المغرب.. زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

اقرأ أيضا

محطة زابوريجيا
5:32 م السبت، 09 سبتمبر 2023

تحذير خطير.. محطة زابوريجيا مهددة نووياً

زلزال المغرب
4:16 م السبت، 09 سبتمبر 2023

الداخلية المغربية: 1037 حالة وفاة وإصابة 1204 جراء الزلزال

عالم الزلازل الهولندي
2:54 م السبت، 09 سبتمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددًا.. ماذا قال قبل زلزال المغرب؟

زلزال المغرب
10:27 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

المغاربة باتوا ليلتهم بالشوارع والأزقّة بسبب أعنف زلزال منذ قرن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

زلزال المغرب 10
6:09 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

وزارة التعليم السعودية
5:54 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

محاميان: لا صحة لسجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة

أمطار المملكة 4
4:56 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول على 5 مناطق

زلزال المغرب
4:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرّف على أسوأ الزلازل التي ضربت المنطقة العربية

حساب المواطن
12:18 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حساب المواطن يعلن عن بدء إيداع دعم سبتمبر شاملاً الدعم الإضافي

مواقيت الصلاة
11:06 م السبت، 09 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة الأحد 25 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض