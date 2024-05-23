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وزير الخارجية يبحث الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة مع رئيس وزراء فلسطين

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
ارشيفية
أ أ
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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بدولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.
وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، وقطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.اضافة اعلان

ترحيب المملكة:

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كلاً من مملكة النرويج ، ومملكة إسبانيا ، وجمهورية إيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.
 وثمنت المملكة هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية

 وأكدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

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