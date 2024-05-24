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"العدل الدولية" تأمر دولة الاحتلال بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح

محكمة العدل الدولية في لاهاي
محكمة العدل الدولية في لاهاي
أ أ
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أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح.
وأضافت: وأي عمل آخر في جنوب غزة، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.اضافة اعلان

فتح معبر رفح

 وطالبت المحكمة بإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان، إضافةً إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
 وقررت محكمة العدل الدولية أيضاً أن تقدم سلطات الاحتلال الصهيوني إلى المحكمة تقريراً بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار خلال شهر من تاريخ إصداره.

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