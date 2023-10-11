الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
شارك سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك في عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة القاهرة.اضافة اعلان

التصعيد في غزة


وأوضحت وزارة الخارجية، أن الاجتماع، بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وسبل توفير الحماية للمدنيين فى قطاع غزة، وضمان انتظام وصول الخدمات والمواد الإغاثية

الالتزام بالقانون الدولي


كما بحث الاجتماع، بذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-11 at 5.36.08 PM
5:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بمباشرة من وزير الداخلية الكويتي.. سقوط عصابة خماسية تدير مصنعا لأم الخبائث

ايلون ماسك
5:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي.. ما الأمر؟

5678 67
4:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة

علم الزلازل
3:41 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عاجل.. زلزال في الأردن

اقرأ أيضا

العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

"الصحة الفلسطينية" تطلق نداء استغاثة مع قرب نفاد الأدوية

31 شهيدًا في غارات شنها الاحتلال على منازل في قطاع غزة

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب أفغانستان وتوقعات العالم الهولندي تتحقق

نهاية غير متوقعة لأمريكي تبرع بكليته لمسنة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

8797686 3:11 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الجامعة العربية 10:45 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

غدًا.. اجتماع وزاري طارئ بالجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

عدوان صهيوني واسع على مدينة طولكرم 6:54 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم

استشهاد شاب فلسطيني في جنين 2:56 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-11 at 12.52.30 AM
12:58 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تعليق رحلات الطيران في مطار لندن لوتن بسبب حريق هائل

المشاركون
12:51 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

البيان الخليجي - الأوروبي: احترام السيادة وحقوق الإنسان وتعزيز العمل المشترك

الجامعة العربية
10:45 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

غدًا.. اجتماع وزاري طارئ بالجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

قصف برج غزة
10:16 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى ٨٥٠ شهيداً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-10-11 at 7.27.47 PM
7:31 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته في نجران

منصة مساند
7:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل الاستقدام متاح حالياً من سيريلانكا؟.. مساند يوضح

حساب المواطن
7:12 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

كيف يتم تغيير الحالة من موظف إلى متقاعد لأجل استحقاق دعم المواطن؟

حساب المواطن
6:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل يوجد حد أعلى للدعم.. حساب المواطن يوضح؟

سجاد الحرم
5:15 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عملية التجفيف تستغرق دقيقة ونصف.. كيف يتم غسل سجاد الحرم المكي؟

أخبار السعودية
4:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس