غدًا.. اجتماع وزاري طارئ بالجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

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أنهت جامعة الدول العربية، استعداداتها لعقد اجتماع وزاري عربي طارئ غداً (الأربعاء) بمقر الجامعة بالقاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين.





بحدث العدوان الغاشم اضافة اعلان



900 شهيد



يأتي ذلك بهدف بحث العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة، وسبل التحرك السياسي العربي للتصدي لهذا العدوان، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.ويتزامن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد كبير بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في ظل القصف العنيف على قطاع غزة، واقتحام المستوطنين للقدس الشريف.وتسبب القصف على قطاع غزة باستشهاد أكثر من 900 مدني وأكثر من 4250 جريحاً، ووفقاً لتصريحات مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، فإن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني.بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين في حكومة الاحتلال على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان الاحتلال على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.