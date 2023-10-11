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العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

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ملك الأردن
أ أ
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أوضح العاهل الأردني عبدالله الثاني، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حالياً من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان، ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.اضافة اعلان

لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

 وقال خلال افتتاحه اليوم أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر، "لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".

لابد أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة

وأكد أن الأردن لن تحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، لتنعم المنطقة وشعوبها كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعاً.
 وأشار إلى أنه سيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب.

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