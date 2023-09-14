هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب الحسكة السورية

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ضربت هزة أرضية جديدة، مدينة الحسكة السورية، في الدقائق الأولى من صباح اليوم الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الهزة الأرضية حتى الآن.





مركز زلزال الحسكة اضافة اعلان



زلزال سوريا المدمر



وأوضح المركز الأوروتوسطي لرصد الزلازل، أن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا، على عمق 10 كيلومترات.وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن سكان مدينة الحسكة شعروا بهزة أرضية، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ولا توجد خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت المدينة.يذكر أن سوريا تعرضت لزلزال مدمر في 6 فبراير الماضي، راح ضحيته آلاف الضحايا، إضافة إلى المصابين بالمئات، إلى جانب الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت في الأراضي السورية، وتلا ذلك العديد من الهزات الأرضية التي ضرب سوريا على مدار الأشهر الماضية بشكل مستمر.ويأتي زلزال مدينة الحسكة السورية بعد أيام من زلزال مدمر ضرب وسط المغرب، وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.