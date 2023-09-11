"وعسى أن تكرهوا شيئا".. ظهور شلالات مياه في منطقة زلزال المغرب الجبلية (فيديو)

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في كل محنة منحة، وصدق الله تعالى "وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه كثيرا"، ففي محنة زلزال المغرب الأخير، ظهرت شلالات مياه جوفية في منطقة سوس والحوز في المغرب عقب الزلزال الذي وقع مساء الجمعة الماضية. اضافة اعلان





المياه الجوفية بالمغرب:

وبحسب وسائل إعلام تبيّن أنّ هُناك تغيرات في المياه تحت الأرض قد تحدث خلال الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.وأوضحت أنّ الزلازل يمكن أن تزيد من ضغط المياه الجوفية وتسبب في تفجر المغارات التحتية مما يُسبب ظهور ينابيع المياه.وهذه المغارات تحتوي على مخزون كبير من المياه في طبقات جيولوجية تحت الأرض، ولأنّ الزلازل تمارس ضغطًا على هذه المغارات مما يؤدي إلى تفجيرها وتحرير المياه.ويمكن أن تؤدي هذه الظاهرة أيضًا إلى تحسين جودة المياه في بعض الآبار، حيث يمكن أن تزيل الضغوط الناتجة عن الزلازل الشوائب والرواسب من المياه الجوفية.