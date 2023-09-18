الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

نهاية مؤثرة .. وفاة 6 شباب في فزعة بحادث سير أثناء عودتهم من درنة

حادث
حادث
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


سادت حالة من الحزن في ليبيا، عقب وفاة ستة من الشبان كانوا في  فزعة وطن، حيث  توفاهم الله إلى رحمته بحادث سير،  وهم في طريق العودة من درنة.

اضافة اعلان

 

وفاة شباب في حادث سير بدرنة:



وبحسب ما تداوله نشطاء ليبيون، فإن أسماء الشباب جاءت كالآتي: 
- محمد المجبري
- يوسف الدينالي
- بالعيد التاورغي
- ناجي بن سعود
- مهند الزليتني
- هاشم الشريف

وأعرب العديد من النشطاء عن حزنهم بسبب الحادث، وودعوهم بعبارات الرحمة : "رحمة الله عليهم جميعا ونعزي أهلهم ونسأل الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان".

وفاة امرأة ليبية في درنة:



وقبل يومين تداول نشطاء ليبيون واقعة مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة امكرأة في حادث سير عقب نجاتها من كارثة درنة.

وكتبوا حينها :" بعد أن نجت الحاجة "فتحية الغزالي" من الفيضان وعثر عليها أعلى الدولاب، تم إسعافها إلى البيضاء وبعدها خرجت من المستشفى لتنتقل إلى رحمة الله جراء حادث سير".


عائلة ناجية في درنة:



فيما  تداول نشطاء ليبيون على وسائل التواصل الاجتماعي نجاة عائلة بالكامل، حيث علق أحدهم : " الحمد لله.. فرحنا خبر العثور على عائلة ناجية في درنة بعد مرور 5 أيام على الفاجعة بالقرب من مسجد الصحابة المنطقة القريبة من مجرى الوادي".

اقرأ أيضا

ترامب
8:31 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

ترامب ينتقد صفقة تبادل الأسرى بين إيران وأمريكا

المتحدث العسكري المصري
7:34 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

وفاة وإصابة 9 ضباط مصريين في انقلاب حافلة محملة بالذخائر

شرطة
6:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تكثيف أمني بالقاهرة للكشف عن قاتل دبلوماسي خليجي

IMG-20230918-WA0004
6:06 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الكويت .. وزارتا المالية والتجارة تعرضتا لهجمات كبيرة من "هاكر" عالمي

اقرأ أيضا

خلال اجتماع دولي مهم.. المملكة تعرض استراتيجيتها في الغذاء الصحي

وصول ممثلي قطر إلى مقر التحالف الإسلامي

"المالية الكويتية"تعلن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق

103 طائرات مقاتلة صينية حول جزيرة تايوان.. ماذا يجري؟

إصابات برصاص الاحتلال في القدس ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

إعصار ليبيا 12:23 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

شهود عيان يروون مشاهد مفزعة من إعصار ليبيا المدمر

حوادث المرور 9:51 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مصرع 4 وإصابة 15 من فريق الإنقاذ اليوناني بحادث في ليبيا

غ64 6 5:15 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الإغاثة الليبية تكشف سب تلوث المياه في درنة.. وتًحذر من كارثة

آثار العاصفة دانيال في ليبيا 9:48 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

11 ألف قتيل و10 آلاف مفقود.. نزوح 40 ألف شخص من درنة

اقرأ أيضا

زلزال
9:07 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بقوة 5.1 ريختر.. زلزال يضرب شمال إيطاليا

IMG-20230918-WA0001
2:23 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سبب صادم..توقعات باختفاء أطول نهر جليدي في إيطاليا

الواقعة
12:48 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مفاجأة في واقعة الاعتداء على كويتي بـ " طرابزون " التركية

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي
12:30 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الدفاع الأمريكية: علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب الحرب مع الصين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:49 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أهم 10.. انخفاض في أسعار الأرز وتحذير عاجل لجميع محافظات مكة

شرطة
6:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تكثيف أمني بالقاهرة للكشف عن قاتل دبلوماسي خليجي

أمانة العاصمة المقدسة - امطار مكة - الامطار
5:58 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تحذير عاجل لجميع محافظات مكة: أمطار وعواصف من الغد حتى السبت المقبل

حساب المواطن
5:58 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يؤثر دخل الفرد من "تمهير" على حساب المواطن؟

Screenshot_2023-09-18-17-20-06-45_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914
5:22 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سجين يعبر عن ندمه بسبب المخدرات: "ضاع عمري وما تزوجت"

الأرز
5:19 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

انخفاض في أسعار الأرز يصل إلى النصف .. ومفاجأة عن "البسمتي" بأسواق المملكة