نهاية مؤثرة .. وفاة 6 شباب في فزعة بحادث سير أثناء عودتهم من درنة

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سادت حالة من الحزن في ليبيا، عقب وفاة ستة من الشبان كانوا في فزعة وطن، حيث توفاهم الله إلى رحمته بحادث سير، وهم في طريق العودة من درنة.

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وفاة شباب في حادث سير بدرنة:

وفاة امرأة ليبية في درنة:



عائلة ناجية في درنة:

وبحسب ما تداوله نشطاء ليبيون، فإن أسماء الشباب جاءت كالآتي:- محمد المجبري- يوسف الدينالي- بالعيد التاورغي- ناجي بن سعود- مهند الزليتني- هاشم الشريفوأعرب العديد من النشطاء عن حزنهم بسبب الحادث، وودعوهم بعبارات الرحمة : "رحمة الله عليهم جميعا ونعزي أهلهم ونسأل الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان".وقبل يومين تداول نشطاء ليبيون واقعة مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة امكرأة في حادث سير عقب نجاتها من كارثة درنة.وكتبوا حينها :" بعد أن نجت الحاجة "فتحية الغزالي" من الفيضان وعثر عليها أعلى الدولاب، تم إسعافها إلى البيضاء وبعدها خرجت من المستشفى لتنتقل إلى رحمة الله جراء حادث سير".فيما تداول نشطاء ليبيون على وسائل التواصل الاجتماعي نجاة عائلة بالكامل، حيث علق أحدهم : " الحمد لله.. فرحنا خبر العثور على عائلة ناجية في درنة بعد مرور 5 أيام على الفاجعة بالقرب من مسجد الصحابة المنطقة القريبة من مجرى الوادي".