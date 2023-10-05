الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل 7 وإصابة 20 ضابطا في هجوم إرهابي بدولة عربية

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هجوم حمص
أ أ
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كشف المرصد السوري، عن مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابطا جراء هجوم مسيّرات على الكلية العسكرية بحمص، وذلك حسب فضائية "العربية".اضافة اعلان

الهجوم استهدف قيادات عسكرية بينهم وزير الدفاع

وأكد وجود قيادات عسكرية كبيرة ووزير الدفاع كانوا بالكلية الحربية بحمص أثناء استهدافها.
 وأوضحت "الإخبارية السورية"، أن معظم ضحايا الهجوم على الكلية الحربية بحمص من أهالي الضباط الخريجين.
وتضارب الأنباء حول مصير وزير الدفاع السوري الذي كان في الكلية الحربية في حمص أثناء استهدافها.

مقتل مدنيين وعسكريين وجرح العشرات

من ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن الهجوم على مقر الكلية الحربية أسفر عن مقتل مدنيين وعسكريين وجرح العشرات.


وأصدرت وزارة الدفاع السورية بيانًا قالت فيه: "ارتقى عدد من الشهداء اليوم إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى جراء استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

 

استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية 

وتابعت: إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأضافت الوزارة: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجراميًا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليًا.


مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة

وبينت أن تنظيمات إرهابية استهدفت حفل تخريج لطلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة.
وأشارت إلى تأكيد القيادة السورية بأنها سترد بقوة وحزم على التنظيمات الإرهابية وسنحاسب المنفذين لهذا العمل الإجرامي.

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