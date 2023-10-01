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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الداخلية التركية: انفجار أنقرة "هجوم إرهابي"

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هجوم إرهابي في تركيا
أ أ
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قال وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، إن انفجار أنقرة ناتج عن هجوم إرهابي، مشيرًا إلى أن إرهابيًا أقدم على تفجير نفسه وتم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة.اضافة اعلان

وزير الداخلية يكشف التفاصيل

وكشف أنه في حدود الساعة 09.30 صباحًا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وأضاف حسب "سكاي نيوز"، أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر، مشيرًا إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار.

الهجوم استهدف المديرية العامة للأمن
شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وحسب شبكة "سي إن إن ترك" فإن انفجارًا سُمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور
وأوضحت نقلًا عن مصادر، أنه كانت هناك طلقات نارية بعد سماع الانفجار، إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بعد هجوم أنقرة، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

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