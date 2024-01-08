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معدات خاصة.. الصين تكشف عن قضية تجسس بريطانية

تجسس صيني
الصين تكشف عن قضية تجسس بريطانية
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أعلنت السلطات الصينية اليوم، أن أجهزتها الأمنية اكتشفت واقعة تجسس أخرى استخدم فيها جهاز المخابرات البريطانية.

الصين تكشف عن قضية تجسس بريطانيةاضافة اعلان

وحسب "سكاي نيوز"، فإن وزارة أمن الدولة الصينية أعلنت أن أجنبيًا، أشير له فقط باللقب "هوانج"، كان مسؤولا عن وكالة استشارات خارجية، وفي عام 2015، بدأت المخابرات البريطانية "علاقة تعاونية مخابراتية" مع هذا الشخص.
وأضافت أن المخابرات البريطانية أمرت "هوانج" بعد ذلك بدخول الصين عدة مرات، وأمرته باستخدام هويته العامة كغطاء لجمع معلومات مخابراتية متعلقة بالصين.

معدات حديثة وتدريب مكثف

وأكدت الحكومة الصينية أن المخابرات البريطانية وفرت تدريبًا احترافيًا لهوانج في بريطانيا وأماكن أخرى، ومدته بمعدات تجسس خاصة، وأنه تم الكشف عن أدلة على تورطه أنشطة تجسس، واتخذت إجراءات قسرية جنائية ضده.
واشارت إلى أن الجواسيس الصينيين يستهدفون مسؤوليها في مناصب حساسة في السياسة والدفاع والأعمال كجزء من عملية تجسس متطورة بشكل متزايد للوصول إلى الأسرار.

بريطانيا تنفي مزاعم الصين بشأن قضية التجسس

من ناحية أخرى أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن إدعائات الصين لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
يأتي هذا في وقت تتخذ فيه الصين إجراءات صارمة ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي، وكشفت عن العديد من حالات التجسس التي ضبطتها في السنوات الأخيرة، محذرة مواطنيها في البلاد وخارجها من مخاطر الوقوع في أنشطة التجسس.

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