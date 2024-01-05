الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق 200 قذيفة مدفعية وسيول ترد بمناورات بالذخيرة الحية

كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية
كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية على جارتها الجنوبية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين، ما دفع بسيول إلى طلب إخلائهما وإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على إحداهما.اضافة اعلان

كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية

وتأتي عملية الإطلاق بعد تحذيرات متكررة من كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ أون من استعدادها للذهاب الى الحرب ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.
وأصدرت أوامر لسكان الجزيرتين بالإخلاء وعلّقت خدمات العبّارات.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول خلال مؤتمر صحافي إنّ "كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 قذيفة اليوم في مناطق جانغسان-غوت في الجزء الشمالي من جزيرة بانغيونغ والمناطق الشمالية من جزيرة يونبيونغ".
وصرحت وزارة الدفاع "هذا عمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية" مضيفة "يراقب جيشنا الوضع من كثب بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على استفزازات كوريا الشمالية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "لم يحدث أي ضرر للشعب الكوري أو الجيش" بعد سقوط القذائف شمال الحدود الفعلية المعروف بخط الحد الشمالي

كوريا الجنوبية تجري مناورات بالذخيرة الحية

وبعد ذلك بقليل، أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية في جزيرة يونبيونغ الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب.
من جهتهم، قال مسؤولون محليّون في يونبيونغ لوكالة فرانس برس إن السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة مشيرين إلى أنّ هذا الإجراء اتّخذ "وقائيا".
وتقع جزيرة يونبيونغ في كوريا الجنوبية في البحر الأصفر على مسافة نحو 80 كيلومترا غرب إنشيون و12 كيلومترا جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي في كوريا الشمالية.
كذلك، أبلغت السلطات في جزيرة بانغيونغ التي يبلغ عدد سكانها حوالي ألفي نسمة عن صدور أمر إخلاء فيها.
وأوضح مسؤول محلي في جزيرة باينغنيونغ التي يسكنها حوالى 4900 شخص لوكالة فرانس برس "نحن نصدر إعلانات بالإخلاء".

توجيهات صينية بضبط النفس

وحضّت الصين من جهتها كل الأطراف على "ضبط النفس" الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين "في ظل الوضع الراهن، نأمل بأن تحافظ كل الأطراف على الهدوء وضبط النفس، وتمتنع عن القيام بخطوات تزيد من التوترات، وتفادي تصعيد إضافي للوضع، وتوفير ظروف لاستئناف الحوار المجدي".
وفي نوفمبر 2010 أطلقت بيونغ يانغ وابلا من 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونغ ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان. وكان هذا أول هجوم كوري شمالي على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية 1950-1953.
والعلاقات بين الكوريتين هي حاليًا في أحد أدنى مستوياتها منذ عقود بعدما كرّس كيم وضع بلاده كقوة نووية في الدستور وأجرت بلاده سلسلة اختبارات على العديد من الصواريخ البالستية المتطورة العابرة للقارات.

تهديدات واستعدادات

وفي خطاب طويل ألقاه في ختام اجتماع لمناسبة نهاية العام حدّد فيه التوجهات الاستراتيجية لبلاده، أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيول وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ"حرب" يمكن أن "تندلع في أي وقت" في شبه الجزيرة.
وقال كيم جونغ أون في خطابه إن واشنطن "لا تزال تشكل أنواعًا مختلفة من التهديد العسكري لبلدنا"، وأمر الجيش الشعبي الكوري بمراقبة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية من كثب والحفاظ "على قدرة ساحقة للرد على الحرب"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أنه "أمر واقع أن تندلع حرب في أي وقت في شبه الجزيرة الكورية بسبب تحركات الأعداء المتهورة الهادفة إلى غزونا" وأمر "بتعبئة كل الوسائل والقوى المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ" ضد كوريا الجنوبية.
وفي مسعى لردع بيونغ يانغ، أرسل الجيش الأميركي إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي الغواصة "ميزوري" العاملة بالدفع النووي فيما أشرك حاملة الطائرات "رونالد ريغان" وقاذفة إستراتيجية من طراز بي-52 في مناورات عسكرية مع سيول وطوكيو.
وردّت بيونغ يانغ بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات "هواسونغ-18"، هو الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية ويرجّح أنه قادر على بلوغ كل الأراضي الأميركية، في تحذير صريح لواشنطن.
وفي 2023 أجرت كوريا الشمالية عددًا قياسيًا من تجارب الصواريخ البالستية، في انتهاك للعديد من قرارات الأمم المتحدة التي تمنع بيونغ يانغ من تطوير هذه التكنولوجيا.

اقرأ أيضا

الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

استشهاد 16.350 امرأة وطفلًا منذ بدء العدوان على غزة

قصف غزة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في دير البلح وخان يونس

ثاني دولة أوروبية تطالب رعاياها بمغادرة هذه الدولة العربية فورًا

جرائم الغرب.. مقتل إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه في نيوجيرسي الأمريكية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

علم المملكة 7:29 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

المملكة تعزي وتواسي الصين وشعبها الصديق في ضحايا زلزال مقاطعة قانسو

WhatsApp Image 2023-12-20 at 5.14.08 PM 6:22 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

صفعة جديدة لأوكرانيا .. واشنطن بوست تحذف قسم متابعة الحرب مع روسيا

تنزيل 3:43 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

محكمة أمريكية تستبعد دونالد ترامب من انتخابات 2024

WhatsApp Image 2023-12-19 at 11.44.06 PM 12:56 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

فوضى في أمريكا .. حرب بالأسلحة النارية والرشاشات بين الشرطة وعصابة لخطف الأطفال

اقرأ أيضا

علم المملكة
10:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

الخارجية: المملكة تدين التفجيرات الإرهابية في إيران

ا
8:28 م الأربعاء، 03 يناير 2024

300 ضابط شرطة يحاصرون مركز تسوق بولاية أمريكية.. ماذا حدث؟

ا
7:22 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أغرب واقعة في العام الجديد.. طائرة أقلعت من اليابان في 2024 وهبطت في أمريكا عام 2023

الشرطة في إيران
7:21 م الأربعاء، 03 يناير 2024

القصة الكاملة لانفجاري إيران: "تفجير حقيبتين عن بعد وارتفاع الضحايا لـ188 قتيلا"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:15 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة لأول سنتين بهذا الموعد

وادي نيمار
12:01 م الجمعة، 05 يناير 2024

لقضاء يوم إجازة مختلف.. أفضل 8 أنشطة في وادي نمار بالرياض (صور)

كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية
11:36 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق 200 قذيفة مدفعية وسيول ترد بمناورات بالذخيرة الحية

أسعار النفط
10:59 ص الجمعة، 05 يناير 2024

4 عوامل تضبط أسعار النفط في 2024

حساب المواطن - ريال
10:34 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد

أمطار مكة
9:25 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على مكة والمدينة وهذه المناطق